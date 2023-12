Ricardo Salgado irá festejar o Natal confortavelmente com a sua família, provavelmente na sua faustosa mansão de Cascais, com missa do galo celebrada na sua capela. Não terão igual sorte as vítimas dos crimes que Salgado cometeu. Muitos dos “lesados do BES”, aqueles que foram ludibriados comprando “papel comercial” do Grupo Espírito Santo, vão passar mais um Natal triste.









