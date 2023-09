A firmamo-nos perante questões sociais onde a ética e a moral têm lugar. Acontece com a lei da eutanásia, com o aborto, em relação ao casamento homossexual e diante de outros temas fraturantes. Defendemos o nosso ponto de vista e, acreditando ser este o melhor caminho, pretendemos que os outros sigam as nossas ideias como verdades absolutas.









Ver comentários