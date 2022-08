No passado dia 10 de Agosto faleceu o General Almeida Bruno, militar referenciado, condecorado e com um percurso militar importante. Endereçamos as condolências à sua família e amigos.



O General Almeida Bruno foi Comandante Geral da Polícia de Segurança Pública, entre Dezembro de 1980 e Dezembro de 1986.









Ver comentários