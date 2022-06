A lei do estado norte-americano do Texas, alterada em Setembro do ano passado, pelo governador Greg Abbott, é pólvora acesa: toda a criatura a partir dos 18 anos, com cadastro limpo, que, em cinco anos, não tenha cometido crime nenhum e não seja doente mental, pode comprar a arma que quiser. Em Junho de 2021, Abbott assinou sete leis que facilitam o porte de arma e blindar os compradores.









Ver comentários