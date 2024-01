A vaga do Barómetro CM-Intercampus de Janeiro voltou a investigar questões essencialmente eleitorais.



Em primeiro lugar, e de acordo com os resultados, mantém-se uma percentagem elevada de eleitores, de mais de 30%, que ainda não tomaram uma decisão sobre o seu sentido de voto.



Em segundo lugar, observou-se que o Partido Socialista (PS) aumentou a sua distância em relação à agora Aliança Democrática (AD) para cerca de seis pontos percentuais, quando, no mês passado, a distância era de três pontos percentuais em relação ao Partido Social Democrata (PSD).









Ver comentários