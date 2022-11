As duas surpresas e o desafio desta guerra.



Ninguém acreditava no princípio do ano que a guerra pudesse voltar à Europa. Deixámos por isso as questões da estratégia para os EUA e eles continuam a garantir a nossa defesa.



A Europa omitiu-se e dedicou-se ao comércio e a outras causas. Se estivéssemos melhor equipados e mais atentos, a Rússia não teria avançado com a invasão.









