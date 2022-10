Esta semana foram colocados mais 1.034 estudantes no ensino superior no quadro da terceira fase do concurso nacional de acesso. O concurso do presente ano letivo resultou, no total, na entrada de 50 300 novos estudantes em cursos de universidades e politécnicos.



Os candidatos a este concurso são, tipicamente, jovens que concluíram há pouco o 12º ano e este é um momento marcante para muitos, pois assinala o início de uma outra etapa das suas vidas como estudantes.









Ver comentários