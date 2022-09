Fernando Medina identificou, há semanas, “uma necessidade específica do Ministério das Finanças” que consistia na nomeação de um consultor para facilitar os contactos do ministro com empresas, Banca e confederações de patronato. Se bem identificou a necessidade, melhor contratou e o escolhido foi Sérgio Figueiredo.A circunstância da seleção ter sido opaca, sem critérios revelados e do facilitador escolhido ser um ex-jornalista que, enquanto diretor da TVI, contratou Medina como comentador, levantou dúvidas. Por evidenciar possíveis conflitos de interesses e pelos valores da contratação: Figueiredo deveria auferir um salário de ministro, sem exclusividade.