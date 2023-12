O discurso do ano

Quando participamos numa multiplicidade de eventos e somos confrontados com inúmeras intervenções, temos por vezes a felicidade de ouvir palavras que vão muito para lá da circunstância e que se entranham em nós, ora como deleite, ora como incómodo que não nos deixa indiferentes. Há algumas semanas, num ato público que nada fazia adivinhar que pudesse propiciar um desses momentos, terei ouvido uma das intervenções mais marcantes do ano que agora finda, num testemunho pessoal, mas com um sentido crítico acutilante sobre a nossa realidade coletiva.









