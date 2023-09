Em 2008, estreou nas salas de cinema de todo o mundo ‘O Estranho Caso de Benjamin Button’. No filme realizado por David Fincher – baseado no conto original de F. Scott Fitzgerald –, Brad Pitt encarnava um homem que nasce com aspeto e doenças de um idoso, rejuvenescendo-se ao longo de 84 anos até morrer com a fisionomia de um bebé.









Ver comentários