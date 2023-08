O eterno retorno do Leão

Concretizemos a receita para o título de forma sintética: concentração a todo-o-terreno e capacidade de consumar volume ofensivo, em golos, afiguram-se como os desafios iniciais, inteiros e coletivos de um Leão audaz e capaz de conquistar a Liga.



Se existe algo de profunda e estruturalmente errado, sempre que um dos três maiores do Futebol português finaliza uma época fora do pódio do Campeonato, é notável que - ao invés de um arranque previsivelmente tristonho e desnudo de esperança - nas hostes do Leão tenhamos assistido – em poucos meses - a uma surpreendente recuperação anímica, bem como à construção de uma dinâmica de vitória, alicerçada em sucessivas demonstrações de qualidade – dentro das quatro linhas – onde a verdade do futebol realmente se apura.









