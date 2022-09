Chefe do Estado e símbolo de unidade, Elisabete II foi durante mais de 70 anos a referência de estabilidade num mundo em turbulência. Viveu o desafio de Hitler à sobrevivência do Reino, o desfazer do império, o conflito na Irlanda do Norte, as Falklands, o Brexit, entre tantos outros. Exemplo supremo de dedicação à causa pública, foi sobretudo rosto da pátria, tantas vezes exaltada em hora de crise pelos seus soldados na canção “Rule, Britannia!









