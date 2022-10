PCP é como o Pedro. O do lobo. De tanto gritar "vem aí o fascista", o PCP já não é capaz de o reconhecer. Mas o fascista chegou, rutilante.



O PCP não viu em Putin, no culto estatal do líder, tronco nu a cavalo, imagem que Mussolini adoraria, um sinal. Nem vê na diarreia nacionalista russa, na designação da Ucrânia como sub-nação, na demonização do inimigo, que Hitler aprovaria, mais sinais.