Ricardo Araújo Pereira está em grande e a série de ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’ com especiais e entrevistas a líderes partidários sobre as próximas eleições dominou o top 10 dos mais vistos da semana, com seis edições, uma delas, na quarta-feira, e que foi o programa mais visto, com mais de 1,4 milhões de espectadores.