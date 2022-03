A piada foi duvidosa, má. Mas foi uma piada. A violenta bofetada que se seguiu foi uma afronta, uma humilhação.O que se passou nos Óscares destapou as contradições que existem em nós. Afinal, zelamos pela liberdade desde que não nos pisem os calos... Will Smith achou-se no direito de agredir Chris Rock porque ficou ofendido.