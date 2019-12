O interior, mito e luxo

As duas cidades, e tantas outras, estão a uns 200 quilómetros dos litorais do Recife e de Nova Iorque. "Interior", para brasileiro, é mesmo o Sertão do Piauí ou de Goiás; e para um americano, são apenas Estados como o Utah ou o Nebrasca, a muitas milhas do mar. Neste rectângulo chamado Portugal, poucas cidades ou aldeias distam mais de 200 quilómetros do mar. Até lhe chamamos "cantinho à beira-mar plantado".



Longe ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />