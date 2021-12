Eduardo Cabrita assumiu a pasta do MAI logo a seguir à tragédia de Pedrógão Grande, no setor dos incêndios florestais, fez "tábua rasa" ao sistema de defesa da floresta que existia até então e entrou em conflito direto com os Bombeiros, forçando alterações estruturais ainda hoje polémicas.No ano seguinte, tendo sido confrontado por uma jornalista sobre o tipo de golas que eram distribuídas no projeto "aldeias seguras pessoas seguras", reage fazendo declarações incendiárias.