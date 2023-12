A 8 de dezembro de 1854, a Igreja Católica proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Maria, que basicamente define a sua santidade desde o primeiro momento, preservando-a do pecado original. Ora, ontem, feriado nacional, ficou claro que, para uma grande franja de benfiquistas, Roger Schmidt está mesmo maculado e a queda do altar após se sagrar campeão na época passada só não será irreversível com vitórias frente ao Salzburgo e, acima de tudo, Sp.









