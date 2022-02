A ideia é antiga e vem, aliás, espelhada por Cervantes nesse clássico inabalável que é ‘D. Quixote’ (1605): “Um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que são.”O medo controla, paralisa e distorce. Os portugueses sabem-no de cor. Ainda a recuperar de uma pandemia que abalou os alicerces, enfrentamos uma seca de consequências imprevisíveis.