A vaga do Barómetro CM-Intercampus de Dezembro investigou questões essencialmente eleitorais. Em primeiro lugar, e de acordo com os resultados, existe uma percentagem elevada de eleitores, de cerca de 40%, que ainda não tomou uma decisão. O que é natural, pois estamos a 3 meses da eleição. No entanto, nas vésperas da eleição de 2022, e numa vaga do barómetro muito semelhante a esta, o valor não era muito menor (cerca de 30%).









