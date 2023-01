Quem viu a entrevista de Ronaldo a Piers Morgan reteve esta ideia: o Manchester United não lhe deu condições, podia estar "no topo da árvore", mas antes tem de "mudar muitas coisas". Um mês e meio depois, CR7 mudou-se para o Al Nassr, da Arábia Saudita, clube que tem centenas de milhões de euros para lhe pagar, mas com uma estrutura mais débil, um futebol menos fluido e muitos furos abaixo do europeu.









