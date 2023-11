As próximas Legislativas serão a nona eleição para a Assembleia da República em que continuam por concretizar os círculos uninominais, definidos na Revisão Constitucional de 1997. Mais de 26 anos depois, o Artigo 149.º continua no zero. Para os políticos, críticos da lentidão da Justiça, este caso revela que os partidos são a árvore agrilhoada pelos interesses e a Justiça o caracol que avança com a rapidez que lhe é própria.









Ver comentários