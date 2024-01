Portugal recuou à I República, tal a conflitualidade provocada por decisões erradas e erráticas do Governo. A I República, para quem faltou às aulas, terminou no golpe militar de 1926 - que resultou no Estado Novo, também deposto num golpe militar que nos deu a Liberdade, faz em abril 50 anos. Na Segurança e Defesa, esta semana houve teste do algodão.









