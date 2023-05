Foi consolador ver Zelensky a encontrar-se com o Papa Francisco no Vaticano este fim de semana, trocando lembranças simbólicas e falando pela enésima vez de Paz. Mas este conceito ainda é uma miragem e tanto a Ucrânia como a Rússia parecem ter-se conformado com uma guerra sem fim à vista.



Para o resto do Mundo, o conflito está a tornar-se numa perigosa rotina e as manobras diplomáticas acompanham-se já com um bocejo.









