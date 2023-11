A SIC voltou ao primeiro lugar das audiências, depois de na semana passada ter empatado com a TVI, mas estes dois canais registaram o pior resultado semanal do último mês. Em contrapartida, o conjunto dos canais de cabo e as plataformas de streaming alcançaram o melhor resultado das últimas quatro semanas, conseguindo captar 59,4% dos espectadores de TV.









