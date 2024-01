A SIC regressou à liderança, depois de a TVI ter ocupado o primeiro lugar do pódio. A diferença é curta, apenas três décimas no share médio, numa semana em que a SIC ganhou quatro dias e a TVI três. Mas, curiosamente, o programa mais visto, com mais de um milhão de espectadores, não foi de nenhum destes canais, mas sim da RTP 1 - ‘O Preço Certo’, com o imbatível Fernando Mendes.









