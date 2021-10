‘007’ vai ter de conduzir o seu Aston Martin sem emissões poluentes, pagar o whisky com MB Way, sofrer com um apagão de horas no WhatsApp e no Instagram e, claro, estar com a vacina contra a Covid-19 em dia. Agora que Daniel Craig diz adeus ao espião mais famoso do cinema no novo filme ‘Sem Tempo Para Morrer’, já se discute quem e como será o próximo James Bond.