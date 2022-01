O punho de Pinho

O advogado Ricardo Sá Fernandes diz que os bolsos do seu cliente estão secos para a caução de 6 milhões de euros, a mais cara da história da justiça portuguesa. Coitado. Tem património gelatina: quatro apartamentos no Norte, uma casa em Braga, uma quinta, uma obscena reforma líquida de 12 mil euros e, desde 9 de Julho de 2010, um T1 em Nova Iorque no Edifício Platinum, juntinho à Broadway, em Manhattan, que está em nome da sociedade ‘offshore’ Blackwade Holding Limited, sediada no éden fiscal das ilhas Virgens Britânicas.