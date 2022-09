Na semana passada, o futebol voltou ao primeiro lugar dos programas mais vistos com a transmissão, na TVI, do Benfica-Dínamo de Kiev, que alcançou mais de 1,7 milhões de espectadores. Em segundo lugar ficou ainda a TVI, com a novela ‘Festa é Festa’, e a SIC ficou em terceiro com o ‘Jornal da Noite’ e ‘Primeiro Jornal’.









