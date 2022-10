Devagarinho, ‘Sangue Oculto’, a nova novela da SIC, começa a ameaçar o reinado da imparável e interminável ‘Festa é Festa’, da TVI. As razões são simples: a nova produção retoma um modelo clássico de enredo, tempera-o a rigor e lucra ainda com o cansaço de Festa é Festa, há muito tempo no ar, o que torna história e desempenhos repetitivos.









