A cintura africana do Sahel tem diversas bases de grupos terroristas afiliados da Al-Qaeda e do Daesh, bem como do Boko Haram, que ali concretizam o terror em milhares de mortes em ataques mais ou menos indiscriminados. Desde há alguns anos que Portugal, através da GNR, forma na região equipas de caça aos terroristas, havendo histórias por contar porque a reserva que me foi pedida a isso exige.









Ver comentários