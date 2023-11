Desde que, no início do século, fui, na Universidade de Coimbra, um dos responsáveis pelo primeiro supercomputador português para cálculo científico, o ‘Centopeia’ (juntámos cerca de 100 "patas", isto é, processadores, para fazer andar o "bicho"), tenho seguido a evolução do ‘Top 500’, a lista dos maiores supercomputadores do mundo.









