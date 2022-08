Numa recente visita turística a Florença, não pude deixar de visitar o túmulo de Galileu, o genial cientista italiano a quem devemos não só as primeiras observações com o telescópio e a lei da queda dos graves, mas também, e numa perspectiva mais ampla, o método científico, baseado na observação, na experimentação e no raciocínio matemático.









