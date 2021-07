Relativamente ao insulto da proposta apresentada do suplemento de risco, à compensação Covid que tarda, ao desrespeito pela pré-aposentação e ainda a tantas outras matérias que o governo continua a desvalorizar, apenas se questiona onde pára o governo? Estará à espera que os polícias alterem a sua forma de expor a sua razão e os seus argumentos?Após meses e após reuniões, eis que o governo brinda os polícias com uma proposta que apenas se pode qualificar de provocatória e insultuosa.Dir-me-ão que as finanças comandam o país, que o MAI não tem o peso político necessário para o bem-estar dos polícias (o que não parece ser o caso) e que a prática política nos últimos tempos tem sido esta, tudo isto pode ser verdade ou não, no entanto, aquilo que já se percebeu é que a continuar esta forma de tratar os polícias está a abrir-se espaço para interpretações erradas no que diz respeito à contestação.