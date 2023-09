A entrada de novos comandantes para GNR e PSP deve ser aproveitada para imprimir mudanças que tornem mais eficazes estas polícias. Mas não só, caso o Governo assim o entenda. Poderá ser a oportunidade, reclamada há muito por setores de ambas estas forças de segurança, para valorizar as suas estruturas de investigação criminal com a atribuição de maiores liberdades e competências do que as permitidas pela atual Lei de Organização da Investigação Criminal (LOIC).









