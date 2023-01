Todas as casas têm uma orientação magnética, ou seja têm a sua fachada frontal, que pode ser um dos 8 pontos cardeais: sul, sudoeste, oeste, noroeste, norte, nordeste, este e sudeste.



No genuíno Feng Shui, todas as energias positivas e negativas estão dentro de um destes 8 setores cardeais numa casa ou loja.









