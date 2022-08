Em Portugal, quem acende um fogareiro julga-se logo especialista em incêndios florestais. Para eles as decisões de A a Z são todas uma jogatana.



Indigno-me contra as críticas à assinatura do contrato de aquisição pelo Estado (Força Aérea) de seis helicópteros médios de combate a fogos rurais. Aparelhos recondicionados (como novos, espera-se) de um dos modelos mais usados do Mundo, num contrato com manutenção e formação de pilotos e mecânicos.









Ver comentários