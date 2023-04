No dicionário militar, um impedido é um soldado ao serviço particular de um oficial. Augusto Santos Silva, a segunda mais importante figura do Estado, de acordo com a Lei das Precedências, foi convidado a discursar na abertura de um evento promovido por antigos chefes militares – oportunos a denunciar e debater as dificuldades das Forças Armadas (FA) – e disse-lhes que esses problemas não devem ser discutidos em público, apenas nos locais próprios e só com os chefes militares em funções.









Ver comentários