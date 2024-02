A vaga do Barómetro CM-Intercampus de fevereiro é rigorosamente igual à de janeiro, isto com o propósito de realçar a análise comparativa. Estas análises tornam-se por vezes frustrantes, quando as realidades não mudam e os resultados se mantêm. O que começa logo por acontecer, pois, de acordo com os resultados, em nada se altera a percentagem elevada de eleitores, de mais de 30%, que ainda não tomou uma decisão sobre o que irá fazer a 10 de março.









Ver comentários