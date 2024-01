A letra G é de Gates, Bill Gates. O co-fundador da Microsoft, uma das pessoas mais ricas do mundo (já não é o primeiro porque tem doado a fortuna à fundação com o seu nome e da sua ex-mulher), anunciou, a 21 de Março de 2023, com pompa e circunstância, que a "era da IA tinha começado". Reunido, há dias, com outros bilionários e poderosos na estância de Davos, na Suíça, salientou os enormes aumentos de produtividade que estão à vista com a IA, mas lembrou também os seus perigos.









