Na televisão portuguesa, as três figuras mais populares são Ricardo Araújo Pereira, Marques Mendes e Fernando Mendes. Os dois primeiros estão na SIC, o terceiro está na RTP1. Eles são quem, em média, tem maior audiência.



Na semana passada, RAP teve 1,3 milhões de espectadores com o seu ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’, Marques Mendes ficou ligeiramente acima do milhão com o ‘Jornal da Noite’ de Domingo e Fernando Mendes conseguiu quase um milhão com o seu ‘Preço Certo’.









