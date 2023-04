Quando algo antigo é apresentado, em repetição, como novo, costuma dizer-se: ‘Outra vez arroz?’.



Foi assim que, pelas suas reações, os militares se sentiram ao ler o ‘revisto’ Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar (PAPSM), apresentado esta semana pelo Ministério da Defesa.



O diagnóstico, planos, medidas e ações identificadas e propostas são, genericamente, as mesmas que as escritas na primeira versão do PAPSM, de 2019 - e desde então as Forças Armadas perderam 1262 militares.