Ao ler o discurso do Sr. Comandante da PSP de Santarém, na sequência do aniversário deste Comando Distrital da PSP, tive necessidade de confirmar não tratar-se de um comunicado da ASPP/PSP, dadas as referências, questões e considerações lá vertidas e quantas vezes identificadas pela ASPP/PSP.



Pena que muitas vezes a Direção da PSP mais parece querer anular a realidade existente e tão bem elencada nesse discurso, assim como, tantas outras vezes, a prática de alguns, no exercício de comando, passe pelo "uso e abuso" dos recursos humanos.









