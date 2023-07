Pazes feitas pela riqueza de África

A companhia militar privada Wagner oferece os seus serviços para assegurar a soberania dos Estados e proteger o povo de África de militantes e terroristas”. Anúncio publicado há uma semana num canal Telegram. Como fundo o filme ‘Granit’ (2021), financiado por Prigozhin e que fantasia como mercenários Wagner ‘socorrem’ Moçambique contra bandos do Daesh - como o filme ‘Tourist’, do mesmo bolso e ‘bons da fita’ na República Centro-Africana (onde a Wagner está a reforçar fileiras porque dentro de uma semana um referendo deverá eternizar no poder Touadéra, um protegido russo).









