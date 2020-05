Penso rápido não resolve

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As moratórias de crédito foram uma das respostas mais importantes nesta crise, mas os problemas que famílias e tecido empresarial enfrentam não desaparecem em seis meses. E se queremos encher a boca para falar em bancos saudáveis e sem pesadas perdas que muitas vezes ditam o recurso a dinheiros públicos, é bom que percebamos que não é possível chegar a setembro sem que se saiba com antecedência como evitar o grande buraco do malparado.Carlos Costa está em fim de festa no Banco de Portugal,...