PIB cai devido a baixa na produtividade

Em 2020, verificou-se uma redução do PIB (riqueza criada no país) em 7,6%, a maior nos últimos 25 anos. Em 2012, com a "troika" a redução tinha sido de 4,1%. Contrariamente ao que se pode pensar, a causa principal desta elevada queda do PIB não foi a redução do emprego, mas sim a queda na produtividade dos que continuaram a trabalhar.Segundo o INE, o emprego diminuiu em 1,7%, mas produtividade por trabalhador caiu 5,9%. Esta redução tão elevada na produtividade aparente do trabalho levanta duas questões que importa refletir. Em primeiro lugar, põe em causa a teoria daqueles que, de uma forma ligeira, embandeiraram em arco, afirmando que o teletrabalho era a solução milagrosa futura. Esqueceram-se da realidade do país. A passagem maciça ao teletrabalho desorganizou a economia e a Administração Pública, e provocou uma queda significativa na produtividade. Insistir nesta via de uma forma maciça como muitos defendem é o caminho mais certo para o desastre. Em segundo lugar, um dos problemas mais graves do país era, já antes da Covid-19, a baixa produtividade do trabalho causada pelo reduzido stock de capital (investimento) por trabalhador e a baixa escolaridade. A pandemia ao desorganizar o aparelho produtivo, e ao criar uma cultura nas empresas e na Administração Pública que levará tempo a superar, agravou esta grave debilidade da economia portuguesa. Para concluir isso, basta ter presente que o nosso PIB por habitante que, em 2009, era 69,1% da média da UE, em 2019 já era 66,6% e, em 2020, caiu para 66%.