Nos últimos meses, ao mesmo tempo que a taxa de desemprego e o número absoluto de desempregados vai aumentando, alarga-se o número de sectores de atividade que invocam uma escassez de recursos disponíveis para irem ao encontro das suas necessidades de recrutamento. Noutra ocasião, poderia pensar-se que a questão central se prendia com o desajuste das qualificações, entre aquilo que as entidades educativas e formadoras disponibilizavam ao mercado e aquelas que eram as atividades profissionais mais requisitadas pelos agentes económicos.









