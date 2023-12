Começou na corrida à liderança do PS a dizer que todos lhe conhecem “os erros e as cicatrizes”, mas Pedro Nuno Santos (PNS) não deu tempo de lamber as feridas. Entrou já em velocidade de cruzeiro, pré-vencedor assumido pela oposição e manteve o sprint com uma audácia de quem parece saber para onde ir.









