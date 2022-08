Em outubro de 1959 Kruschev publicou um artigo na Foreign Affairs que surpreendeu o mundo, ao propor a “coexistência pacífica” com o ocidente. Era a linha aprovada no 20º Congresso do PCUS em que ele não só denunciou os crimes de Estaline, como extinguiu a postura da “guerra inevitável” que nos estava a empurrar para o abismo.









