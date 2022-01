António Costa inscreveu-se para votar antecipadamente, no Porto, no próximo domingo, 23. A iniciativa foi apresentada como um simples “apelo à participação eleitoral” por parte do primeiro-ministro que, se não exercer esse direito, poderá sempre fazê-lo no dia normal da eleição.Todavia, ao votar antecipadamente, António Costa poderá fazer aquilo que os seus adversários estarão impedidos ao votarem a 30 de janeiro: propaganda.